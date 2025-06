(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

Dl Sicurezza, De Priamo (FdI): per ladri case la pacchia è finita

“Discutiamo oggi di un provvedimento di grande importanza per la sicurezza dei cittadini, un valore da difendere e tutelare. Sicurezza intesa come precondizione di libertà, strumento principe dello Stato per difendere i più deboli. Questo è il caso dei ladri di case per i quali la pacchia è finita. Gli sgomberi di Mestre ed Ispica sono esempi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo, mentre ci sono partiti che mandano al Parlamento europeo occupanti di professione. Difendiamo poi le nostre forze di polizia, le tuteliamo in caso di aggressioni e violenze. Siamo al fianco delle forze dell’ordine che non saranno più bersaglio di manifestanti violenti. Introduciamo norme che revocano più facilmente la cittadinanza per i criminali, aggraviamo i reati in vicinanza di stazioni, troppo spesso luoghi di degrado. Pene più giuste per avere più sicurezza e quindi più libertà per i cittadini”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

