(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 DL Infrastrutture. Leonardi (FdI): ripristino fondi province ottima notizia

“Il ripristino dei fondi destinati alle Province per il 2025 è un’ottima notizia e la conferma dell’attenzione che il governo Meloni riserva ai territori. Per la nostra Regione e per i cittadini marchigiani un’efficiente viabilità rappresenta un’assoluta priorità, ringrazio il Ministero delle Infrastrutture per aver provveduto a ripristinare risorse preziose al raggiungimento di questo obiettivo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatrice regionale delle Marche per il partito.

