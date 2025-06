Comunicato Regione: Motor Valley. Presentato a Modena il 7^ Motor Valley Fest: da dopodomani a domenica 8 giugno quattro giorni dedicati interamente ai motori, tra storia, innovazione, design e omaggio al Made in Italy. L’assessora Frisoni: “Una delle più forti espressioni dell’identità e della passione di questa regione”

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 GLI EVENTI DEL MOTOR VALLEY FEST: DAL 5 ALL’8 GIUGNO 2025

Orari EXPO

Giovedì 5 giugno: h.13.00-23.00; venerdì 6 e sabato 7 giugno: h.10.00-24.00;

domenica 8 giugno: h. 10.00-18.00

CONVEGNI

Il Convegno inaugurale di giovedì 5 giugno che, come da tradizione, apre il Motor Valley Fest vedrà protagonisti sul palco del Teatro Storchi McKinsey & Company, Accenture e Brunello Cucinelli con i loro i Keynote speeches dedicati al futuro dell’industria automobilistica e del Made in Italy, e i vertici dei grandi brand della Motor Valley: Ferrari, Dallara, Ducati, Lamborghini, Maserati e Pagani, che si confronteranno nel corso della Motor Valley Top Table.

Il programma convegnistico prevede 14 round table suddivise in tre macro-temi: Industry, Innovation e Consumer Experience: Industry analizzerà le trasformazioni della filiera automotive: mobilità elettrica, ESG, investimenti e competitività; Innovation approfondirà il ruolo delle startup e delle tecnologie emergenti nella sostenibilità e nella mobilità intelligente; Consumer Experience esplorerà il lato emozionale dell’automotive: racing, design, heritage cars, virtual racing, lusso e il nuovo rapporto tra brand e cliente. Un’occasione per comprendere e guidare l’evoluzione del settore.

INNOVATION & TALENTS

Dal pomeriggio di giovedì 5 fino a sabato 7 giugno, il Teatro del Collegio San Carlo ospiterà i Talent Talk di Motor Valley Fest: 13 appuntamenti pensati per connettere studenti, brand iconici della Motor Valley come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Ducati e Dallara, e big player del settore come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni e il team di F1 Visa Cash App RB Formula One Team. I giovani potranno dialogare direttamente con esperti, conoscere i profili professionali più richiesti e scoprire i percorsi formativi d’eccellenza per diventare protagonisti dell’automotive.

In Piazza Grande prenderà vita il Motor Valley University Village: un concentrato di talento e ingegno con prototipi di Formula SAE sviluppati da team universitari, monoposto da competizione, e persino moto create dagli studenti del Politecnico di Milano con il progetto Polimi Motorcycle Factory.

Grande attenzione anche ai giovanissimi con E-HORIZON e la spettacolare pista “F1 in Schools Italy”: qui, le scuole superiori si sfideranno con modelli in scala 1:10 di auto da corsa radiocomandate. Un viaggio che parte dal CAD, passa per le stampanti 3D e arriva al cronometraggio elettronico in pista.

Tra le novità 2025, l’Hackathon per giovani talenti, promosso da AssetClassic e Motor Valley Accelerator e sponsorizzato da TikTok, che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno nella sede del Motor Valley Accelerator, in via Francesco Selmi 15. I team partecipanti affronteranno sfide legate a data analysis e innovazione, lavorando su dataset reali con strumenti open-source per sviluppare soluzioni innovative, che verranno poi valutate e premiate da una giuria di esperti.

Giovedì 5 giugno, nella serata inaugurale, riflettori puntati su “Meet & Match Night”: il B2B che mette in contatto 46 startup, di cui 10 internazionali, con aziende leader, investitori e media. Un mix esplosivo di visioni e innovazione.

L’EXPO IN CITTÀ

Piazza Roma ospiterà dal 5 all’8 giugno il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara.

Il pubblico avrà l’occasione di ammirare magnifici la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l’Utopia Roadster di Pagani, la Maserati GT 2 stradale e un tributo all’eccellenza italiana di Ducati con la Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia e Panigale V4 Lamborghini.

Saranno protagonisti anche i quattro circuiti della Motor Valley: l’Autodromo di Varano de’ Melegari, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’Autodromo di Modena e il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

L’Autodromo di Varano de’ Melegari esporrà una monoposto di Formula SAE e due preziose motociclette storiche del 1927: una Gillet Herstal mod. Sport 500 cc, di origine belga, e una Automoto mod. A3 350 cc, di fabbricazione francese.

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola presenterà una Chevron B16 Cosworth, iconico prototipo da competizione che debuttò nel 1969 alla 500 km del Nürburgring.

L’Autodromo di Modena porterà in mostra una Ferrari 296 Challenge e un simulatore di guida.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli proporrà invece un simulatore X1 Complete Platinum e la showbike Panigale V4 di Nicolò Bulega.

Saranno presenti anche importanti realtà del mondo motoristico: la Scuderia de Adamich esporrà una prestigiosa Alfa Romeo Giulia GTA; La Scuderia Tricolore presenterà una Ferrari 599 GTB e il Museo Ferruccio Lamborghini parteciperà con una storica Lamborghini Urraco.

Sempre in Piazza Roma, dal 6 all’8 giugno, sul palco di Motor1 Live, auto straordinarie e i loro creatori si racconteranno. Ingegneri, designer e collezionisti sveleranno segreti e passioni in format come “Incontri Ravvicinati” e “Nel garage di…”, l’estensione dal vivo della celebre serie YouTube. Completerà l’esperienza la Motor1 Selection: una rassegna di auto speciali, selezionate dalla redazione e in esposizione permanente in piazza per tutta la durata dell’evento.

Giovedì 5 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, in Piazza della Torre, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) sarà protagonista con l’evento dedicato allo Spoke 6, dal titolo “Connected and Autonomous Mobility: Technologies, Challenges and Perspectives”. Lo Spoke, che si occupa di autonomous driving, animerà il festival con una giornata ricca di contenuti, tra innovazione espositiva e confronto strategico tra i principali attori del settore. L’esposizione presenterà prototipi e infrastrutture intelligenti, per la guida autonoma e sistemi per l’intermodalità.

In Piazza Mazzini, dal 5 all’8 giugno, dalle 10.00 alle 20.00, l’APS Bugatti Automobili Campogalliano, entrata ufficialmente in Motor Valley Development, celebrerà un mito dell’automobilismo mondiale: la Fabbrica Blu. Una mostra fotografica inedita racconta la nascita e il sogno di un’industria rivoluzionaria, dalle sue origini fino al recente rilancio. Protagonista, la leggendaria EB110 GT telaio 31, vincitrice al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Piazze degli Erri e Piazza Matteotti diventeranno veri e propri campi base istituzionali, con l’esposizione dei mezzi storici e moderni delle Forze dell’Ordine: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Aeronautica Militare – Polo Storico.

I Giardini Ducali ospiteranno il Padiglione delle Classiche (by Assetclassic): granturismo e sportive leggendarie si raccontano tra eleganza e restauri live firmati Bacchelli & Villa. In Piazza Grande, Randstad Italia proporrà un’esperienza immersiva tra orientamento, giochi attitudinali e incontri con esperti HR.

Al Motor Valley Fest, per la prima volta in assoluto, il pubblico potrà vedere da vicino in Piazza Grande un E1 RaceBird, costruito in Italia, prima che la sfida del Campionato si sposti sul Lago Maggiore dal 27 al 28 giugno.

In Piazza San Francesco ci sarà “Expo DSV – Transport and Logistics Hub” (7-8 giugno) con una rarissima FIAT 1100E Monviso e l’innovativo DSV Cartainer, un container brevettato, progettato per il trasporto sicuro di veicoli via aerea o marittima.

Volvo Car Italia, filiale italiana del marchio svedese, in Corso Canalchiaro esporrà tre modelli della attuale gamma di Volvo, la piccola SUV EX30 e la grande SUV EX90, rispettivamente l’entry level e il top di gamma dell’offerta full electric di Volvo, alle quali si aggiunge la SUV XC90 Plug-in Hybrid, versione ibrida a ricarica della grande ammiraglia Volvo. presenta la gamma full electric con EX30, EX90 e la XC90 Plug-in Hybrid.

Dal 5 all’8 giugno, Largo San Giorgio celebrerà l’agricoltura high-tech con CNH e le sue eccellenze: il trattore T7 Blue Power e il mini-escavatore completamente elettrico E25X.

DIECI srl, azienda nata nel cuore della Motor Valley che da oltre 60 anni progetta e produce sollevatori telescopici, autobetoniere e dumper, sarà in Piazza San Domenico (5-8 giugno) con il sollevatore telescopico Apollo-e 20.4 Smart full electric e il telescopico agricolo Agri Star.

LE PARATE E SFILATE IN CITTÀ

A partire dal mattino di sabato 7 giugno, Ferrara sarà il teatro di partenza del 4° Supercars & Moto Motor Valley Fest. Alle 12.00 il corteo di supercar e motociclette lascerà la città per dirigersi verso Bologna, con tappa alla Fiera, prima di arrivare a Modena nel tardo pomeriggio. Alle 19.00, l’arrivo nel centro storico con passerella finale in Piazza Roma e sosta al Parco Novi Sad fino a mezzanotte.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, è attesa l’imponente parata Ducati: oltre 200 moto del brand di Borgo Panigale sfileranno per le vie cittadine insieme a più di 100 supercar emiliane, da Ferrari a Lamborghini, passando per Lotus, Alfa Romeo, Lancia, Stratos e De Tomaso. Un’emozione collettiva, tra motori leggendari e pubblico in festa. Alle 17.00, l’eleganza prenderà il sopravvento con “Rosse e non solo, di sera”, una parata raffinata di oltre 60 auto sportive che attraverserà il centro storico in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Domenica 8 giugno, spazio alle icone del motorismo con il raduno monomarca organizzato dal Lancia Thema Club International. Mini e Abarth saranno protagoniste di una giornata intensa che partirà dal PalaPanini alle 9.00 e culminerà in una sfilata nel cuore di Modena, con un’esposizione delle vetture al Parco Novi Sad fino alle 18.00.

Chiuderà il weekend domenica 8 giugno la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale, del 25° Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme (7-8 giugno) organizzato da Terme della Salvarola e la Terra delle Rosse e Terme della Salvarola e la collaborazione dei Musei Ferrari, la Camera di Commercio di Modena, i Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese e Formigine, il Comune e la Provincia di Modena, BPER Banca, il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Cersaie, ACI Modena e Basf Glasurit.

GLI EVENTI IN CITTÀ E NEI MUSEI

Ricco programma al Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19.00, con l’inaugurazione dell’esposizione fotografica temporanea dedicata alla Klemantaski Collection, una delle raccolte di fotografie racing più importanti al mondo scattate dal leggendario Louis Klemantaski.

Sabato 7 giugno alle 11.00, a titolo gratuito e su prenotazione per i soli visitatori del MEF, sarà possibile assistere al momento di incontro “Supercar Talks”, dedicato alla storia delle supercar del Cavallino Rampante, in cui interverranno Carlo Palazzani (Head of Pilot Design), Gianmarco Picardi (Ferrari Classiche Workshop Manager) e Matteo Turconi (Senior Product Marketing Manager) per portare il pubblico alla scoperta dei segreti di alcune delle vetture più iconiche della Casa di Maranello tra cui GTO, F40 e LaFerrari.

Sabato il MEF resterà aperto in via straordinaria fino alle 24.00, con visite guidate in italiano e inglese ogni ora dalle 19.30 alle 22.30 fino a esaurimento posti. Domenica 8, il Museo ospiterà a partire dalle 14.00 attività per bambini fino ai 12 anni (laboratori, caccia al tesoro) e consegnerà la locandina dedicata alla mostra Supercars a tutti i suoi visitatori.

Sarà attivo un servizio di navetta gratuita tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per coloro che intendessero visitare entrambi i musei dedicati alla leggenda del Cavallino Rampante. Al Museo Enzo Ferrari ci sarà anche la speciale esposizione della 499P del 2024, stagione conclusasi con la vittoria della 24 Ore di Le Mans.

Dal 5 all’8 giugno, anche il Museo Horacio Pagani aprirà le sue porte per visite guidate e Factory Tour su prenotazione, a pagamento: un viaggio immersivo nel design estremo e nella manifattura sartoriale che ha reso Pagani un’icona globale. Ogni curva delle hypercar, ogni dettaglio degli interni racconta un’idea di bellezza e velocità senza compromessi. Attivo un servizio navetta dalla Stazione dei Treni di Castelfranco Emilia al museo, su prenotazione.

Maserati accoglierà il pubblico nel suo showroom di Modena, dove tecnologia e heritage si fondono. I visitatori potranno esplorare un moderno car configurator, un diorama storico, e lo spettacolare “loop” progettato da Ron Arad. Ingresso gratuito. Tour su prenotazione a pagamento. Ma il vero fiore all’occhiello sarà la riapertura della Collezione Maserati Umberto Panini APS (7 e 8 giugno), un tesoro custodito con amore: auto da corsa, vetture stradali e prototipi unici che ripercorrono la storia del Tridente e ne celebrano la grandezza. Ingresso a pagamento.

Il 5 e 6 giugno, su prenotazione, il Museo Stanguellini offrirà un’immersione nella magia della meccanica d’epoca. In questa officina cristallizzata nel tempo si respira il fervore delle corse degli anni d’oro, tra telai modificati, materiali alleggeriti e innovazioni geniali nate dall’artigianalità modenese. Tour su prenotazione, a pagamento.

Alla Bottega d’Arte Torre Strozzi, “Accelerarte” (5-14 giugno) metterà in scena un’esplorazione artistica sull’auto: sei artisti tra pittura, scultura, fotografia e arte riciclata raccontano la velocità, la bellezza, il restauro e l’evoluzione del movimento.

In Piazza Mazzini (7-8 giugno), Gennaro Graziano renderà omaggio a Ferrari, Maserati e Stanguellini con 40 pitture fotografiche acquerellate. “Da Enzo Ferrari a Michael Mann. Correndo nel tempo: Modena e la passione dei motori”, questo il titolo della mostra con, al centro dell’area, un vero pezzo di storia: il filone della Testarossa realizzato da Afro Gibellini, ultima testimonianza vivente della tecnica battilastra modenese.

La Chiesa di San Carlo ospiterà “Motori Fenomenali” (5-22 giugno), la mostra organizzata da Momenti di Maria Carafoli. Nei quadri di Alessandro Rasponi si raccontano le corse disputate a Modena dal 1920 al 1970, intrecciando monumenti, auto leggendarie e il calore del pubblico. Un’esposizione emozionante completata da modellini e da un commosso omaggio a Don Sergio Mantovani, il cappellano dei piloti, con materiali inediti della sua collezione privata.

Da giovedì 5 a domenica 8, all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini, dalle 9.30 alle 19.00, sarà possibile visitare la mostra “130 modellini”. Curata da Elis Sernesi, è una linea del tempo tridimensionale dell’universo Ferrari:

dalla Cesar del 1917 alle monoposto del 2024, i modellini in scala 1:43 raccontano una vita interamente dedicata al Cavallino.

Al Palazzo dei Musei, “Gli scultori della velocità” celebrerà nelle giornate del Motor Valley Fest i carrozzieri modenesi, veri artisti del metallo. Le carrozzerie in alluminio lucidato, i manichini e i filoni raccontano l’anima

segreta delle supercar più iconiche.

Tra i capolavori esposti, sarà possibile ammirare le carrozzerie in alluminio lucido, così come i manichini e i “filoni” di diverse superstars made in Modena mai viste fino ad ora, fra cui la carrozzeria (scocca) Ferrari 250 GT California 1958/1962, il filone Bugatti EB110, la scocca Ferrari 275 GTB Competizione Speciale (1965), la carrozzeria (scocca) Ferrari 250 GTO (1964), il filone Ferrari 250 GTO 64, la scocca Nembo Ferrari e il filone in scala 1/3 della Ferrari 250 GTO (1962).

Il 7 e 8 giugno, presso Casa Ciao (Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 50), dalle 10.00 alle 18.00, si terrà la mostra “L’auto: frammenti della nostra vita” di Valentina Fiorillo. Il percorso visivo ed emozionale, promosso

da Motor1.com, racconta come l’automobile abbia accompagnato la vita quotidiana di generazioni, attraverso immagini e testimonianze capaci di restituire il fascino, l’utilità e l’identità dei veicoli in ogni epoca.

Sempre in città, presso Palazzo Santa Margherita, per l’intera durata del Fest, si potrà visitare “L’arte del pensiero meccanico”, una mostra che esplora il connubio tra razionalità tecnica e creatività artistica. Un allestimento che mette in luce la filosofia progettuale alla base della meccanica modenese, interpretata attraverso opere e installazioni a tema.

Venerdì 6 giugno, dalle 14.30 alle 18.00, presso SPAZIOF – Palazzo Montecuccoli, sede della Fondazione di Modena, in Via Emilia Centro 283, appuntamento con “Sfide ed opportunità per le libere professioni: competenza, qualità e tecnologia a servizio dell’automotive”, evento a cura del Comitato Unitario delle Professioni (CUP) della provincia di Modena e del Coordinamento Pari Opportunità del CUP regionale Emilia-Romagna. L’incontro affronterà, nell’ambito del Motor Valley Fest, il ruolo delle libere professioni nel settore automotive, tra innovazione, competenze specialistiche e nuove tecnologie. A seguire, dalle 18.00 alle 19.00, si terrà la Tavola Rotonda, promossa dall’Associazione Magistrati sezione provinciale di Modena e sezione regionale Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Modena e Fondazione di Modena, “Fisco e Motori: aspetti fiscali delle società”. Entrambi gli incontri, che verranno trasmessi anche on line sul sito http://www.motorvalley.it http://www.fondazionedimodena.it, sono gratuiti e aperti a tutti.

Sabato 7 e domenica 8 giugno in agenda i test drive targati Honda in Piazza San Domenico, un’occasione per mettersi al volante e vivere l’emozione della guida tra performance e innovazione.

In Piazza Grande (7-8 giugno) ci sarà Piacere Modena con i laboratori “Slow food e Fast car” (dalle 10.00 alle 19.00), una serie di attività dedicate all’approfondimento della conoscenza dei prodotti DOP e IGP del territorio modenese; novità di questa edizione sarà “Il gusto dei piloti Ferrari”, “degustazioni gourmet dei prodotti DOP e IGP del territorio” ideate e realizzate dagli Studenti dell’Istituto Alberghiero L. Spallanzani di Castelfranco Emilia per esaltare ulteriormente l’ecletticità dei prodotti a qualità regolamentata in chiave moderna e fusion.

Domenica 8 giugno alle ore 17.30 torna l’attività di promozione spettacolarizzata dei prodotti DOP e IGP di Modena con l’evento “E-RiSALUTAMI TUO FRATELLO” a cura di Andrea Barbi e Marco Ligabue in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Il 7 e 8 giugno al Parco Novi Sad, appuntamento con la Festa del Volontariato: mototerapia, drifting, spettacoli di freestyle con il Team DaBoot e scuderia A-team di Rovereto S.S., Green Therapy, Pet Therapy e attività interattive con oltre 25 associazioni di volontariato.

LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Il grande schermo accende i motori al Motor Valley Fest. Venerdì 6 giugno, alle ore 21.00, il Cinema Arena ospiterà l’anteprima nazionale di “Ferrari – Fury and the Monster”, il documentario che racconta la straordinaria storia di Mauro Forghieri, l’ingegnere geniale dietro la leggendaria 250 GTO. A soli 26 anni alla

guida del reparto corse Ferrari, Forghieri ha rivoluzionato la storia dell’automobilismo, e il film – tra immagini d’archivio e testimonianze inedite – ne celebra il genio, la resilienza e l’eredità tecnica.

Sabato 7 giugno, sempre al Cinema Arena, va in scena il Festival Internazionale Cinematografico “Cinematic Motor Fest”, un evento unico, pensato per celebrare l’incontro tra il mondo del cinema e quello dei motori.

Nato nella Motor Valley il Festival porta sul grande schermo le pellicole che hanno reso i veicoli e le corse protagonisti assoluti della narrazione, ma anche storie che esplorano il legame profondo tra l’uomo, la meccanica e il viaggio on the road.

Dalle ore 15.00, proiezione dei cortometraggi finalisti in quattro categorie: Miglior Cortometraggio di Finzione, Miglior Cortometraggio Documentario, Miglior Cortometraggio di Animazione e Miglior Film Commerciale.

La proiezione sarà seguita da incontri con i registi e dalla cerimonia di premiazione finale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la settima arte e la cultura dei motori. Il “Cinematic Motor Fest” è curato da Frameatwork e dall’associazione storico-culturale BM2, con il supporto di Made In Motor Valley.

GLI EVENTI NEGLI AUTODROMI REGIONALI

Il cuore pulsante della velocità si sposta anche in pista. Sabato 7 e domenica 8 giugno, l’Autodromo di Modena (Marzaglia) ospiterà due giornate di Track Day Open Pit-Lane firmate Motor1.com: un’occasione unica per scendere in pista con la propria vettura sportiva omologata. Sette ore di pista libera, turni da 55 minuti, massimo 18 vetture in contemporanea per garantire sicurezza e puro divertimento. I tester Andrea Farina, Giuliano Daniele e Francesco Meneghini saranno presenti per condividere consigli e impressioni. Previsti anche turni speciali dedicati alle iconiche sportive giapponesi.

Dal 6 all’8 giugno, il Misano World Circuit Marco Simoncelli, sarà teatro di adrenalina e competizione con la Coppa Italia Velocità, un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote, tra gare, passione e sfide all’ultimo secondo.

GLI EVENTI FUORI CITTÀ

Formigine si prepara a celebrare la passione motoristica con un programma ricco e diffuso. Venerdì 6 giugno, alle 11.00, presso via Ghiselli 5, in ricordo della Scuderia di Formigine “Serenissima” verrà posizionata una targa commemorativa a cura di Club Motori di Modena. Alle 18:00, la Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo ospiterà una messa commemorativa per i meccanici formiginesi della Formula 1, seguita alle 19:00, nella Sala Consiliare del Castello dalla conferenza “Formula 1: ieri e oggi”, da un incontro pubblico in ricordo dei meccanici formiginesi della F1 e della Scuderia Formiginese Serenissima. Sempre in Sala Consiliare del Castello seguirà la proiezione del docufilm “Mauro Forghieri: il calabrone che fece volare la Ferrari”.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, in Piazza Calcagnini, dalle 9.00 alle 19.00, esposizione della Pagani Huayra Codalunga 2022, della Maserati MC20 Cielo Club Italia e della F1 Lotus 81 1980 Chassis 81/2, tre capolavori unici di ingegneria e design italiano a cura di Pagani Automobili. In contemporanea, nella Sala Loggia, dalle

10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, spazio a “I Formiginesi della Formula 1”, una raccolta di videointerviste e installazioni dedicate agli ex meccanici del mito, mentre la Torre dell’Acquedotto aprirà le sue porte per visite guidate. Domenica 8 giugno, presso Villa Clementina, sarà esposta la Ferrari F1 312 T2. Per i più piccoli, il Castello ospiterà l’Atelier Creativo Aperto, dove disegnare e colorare il proprio veicolo dei sogni.

A Maranello, sabato 7 giugno, dalle 10.00 alle 24.00, la fantasia incontra la passione motoristica con il Maranello Motor Fantafest: un’esposizione unica di auto da film e fumetti. In mostra le Ferrari del cinema e le auto più iconiche dei film e dei comics: Ferrari Testarossa di Miami Vice, Ferrari 308 GTS di Magnum P.I., Ferrari Mondial T di Profumo di donna e inoltre ECTO-1 di Ghostbusters Legacy, DeLorean di Ritorno al Futuro, Generale Lee di Hazzard, Kitt di Supercar, Batmobile, Dune Buggy di Altrimenti ci arrabbiamo, Jaguar E-Type di Diabolik, Fiat 500 gialla di Lupin, Autobianchi Bianchina di Fantozzi, Il Maggiolino Herbie.

E per tutta la giornata Play On Tour, fumetti e fumettisti, giochi di motori in corsa con la realtà virtuale, cosplay, live show con ‌Dune Buggy Band Bud Spencer & Terence Hill Live Tribute band e Michele Vinci e Gli Autotune, area giochi e esposizioni, retrograme, la pista per automobiline più lunga d’Italia, Fantamaranellobrick, area food.

Il 14 giugno Maranello si trasformerà in un museo a cielo aperto con La Notte Rossa, l’evento che celebra la Ferrari, con decine di modelli esposti lungo le strade cittadine e tantissime attività. Il programma include spettacoli, talk con esperti del settore, aperture straordinarie del Museo Ferrari, trekking urbano e intrattenimento per tutta la famiglia. Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione del Cavallino Rampante nel cuore della Motor Valley.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili https://www.motorvalley.it/motorvalleyfest/agenda/

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con ACI, Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è realizzato con il supporto di Accenture, Billiani 1911, CNH, Dassault Systèmes, EFESO Management Consultants.

http://www.motorvalley.it

Per informazioni media

Meneghini & Associati Inventia – Cinzia Di Rosa

APT Servizi Emilia-Romagna – Alberto Sabatini