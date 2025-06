(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 Banche, Misiani (Pd): da Report quadro sconcertante, governo faccia

chiarezza

“Il quadro che emerge dall’inchiesta di Report sul risiko bancario è

sconcertante e conferma che Palazzo Chigi e il MEF in questa partita di

enorme rilevanza non sono arbitri, ma parte in causa in modo opaco e

distorsivo, avendo concorso attivamente – come riportato nel servizio –

all’organizzazione di una delle operazioni più importanti e discusse (la

OPS di MPS su Mediobanca) e avendo ostacolato con un uso improprio del

golden power un’altra operazione (la OPS di UniCredit su BPM) perché

ritenuta in contrasto con gli interessi politici di uno dei partiti della

maggioranza (la Lega). Se una serie di elementi dell’inchiesta di Report

venissero confermati, a partire da quelli riguardanti le modalità anomale

di collocamento dell’ultima tranche di azioni MPS nel novembre 2024,

saremmo in presenza di fatti estremamente gravi e preoccupanti. Il governo

deve fare chiarezza in tempi rapidi e a questo scopo presenteremo

un’interrogazione in Parlamento. È essenziale che intervengano anche le

autorità di controllo italiane e europee, verificando l’eventuale

sussistenza di profili di violazione del diritto italiano e comunitario”

dichiara Antonio Misiani, responsabile economia e finanze del PD.

Misiani sottolinea che “secondo quanto riportato dai giornalisti di Report,

dietro la scalata lanciata da MPS su Mediobanca ci sarebbe non solo la

volontà dell’amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, ma anche

l’intenzione del Governo Meloni di estendere la propria influenza su

Assicurazioni Generali, coordinandosi con il gruppo Caltagirone e il gruppo

Delfin, entrambi azionisti sia di MPS che di Mediobanca e Generali. In

questa prospettiva, l’ultima asta promossa dal Tesoro a novembre 2024 per

la cessione di azioni MPS, operazione affidata a Banca Akros, avrebbe

facilitato l’ingresso di alcuni soggetti (Caltagirone, BPM, Anima, Delfin)

tra i quali quelli interessati all’OPS su Mediobanca, che avrebbero

acquisito in modo anomalo una quota significativa della banca senese,

tagliando fuori dall’operazione il resto del mercato. Un eventuale

collocamento riservato ad hoc per un gruppo ristretto di soggetti

selezionati con modalità non imparziali potrebbe configurare un quadro di

mancata trasparenza e violazione delle regole di public offering e

dell’equità e della parità di trattamento tra investitori. La strategia

messa in atto dal governo avrebbe permesso di aggirare le norme BCE sul

controllo bancario, che di fatto impediscono a soggetti industriali non

bancari di acquisire il controllo di istituti bancari vigilati dalla BCE, e

sarebbe stata definita fin dal settembre 2024. Per tutti questi motivi, è

indispensabile non solo che il governo chiarisca i fatti, ma anche che le

autorità preposte in Italia (in primis Consob e AGCM) e a livello europeo

intervengano a tutela dei principi di trasparenza, concorrenza e

correttezza nei mercati finanziari”.

Roma, 3 giugno 2025

