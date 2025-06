(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Violenza sulle donne, Campione (FdI): appello della mamma di Aurora Tila non resterà inascoltato

“Non resterà inascoltato lo straziante appello di Morena, la mamma di Aurora Tila, la tredicenne di Piacenza morta il 28 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. La signora Morena ha chiesto alla premier Meloni di inasprire le pene nei confronti dei minori giudicati colpevoli di reati più gravi, alla vigilia dell’udienza che vede come imputato l’ex fidanzato di Aurora. Una questione che è già nell’agenda della maggioranza e che Fratelli d’Italia ha preso in esame da tempo, promuovendo in queste settimane anche una campagna contro baby gangs e bullismo. Non si può non sottolineare l’urgenza di un tema per troppo tempo sottovalutato dai precedenti governi e che fatti di cronaca atroci come quello di Aurora Tila a Piacenza e di Martina Carbonaro a Afragola hanno reso di drammatica attualità”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia del Senato e della bicamerale sul femminicidio.

