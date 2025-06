(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Roma, Barbera (Prc): “Nuovo oltraggio fascista a Forte Bravetta. Imbrattata

la stele dei partigiani proprio il 2 giugno”

“Rifondazione Comunista condanna con indignazione il nuovo, vergognoso atto

vandalico contro la stele commemorativa dei partigiani fucilati dai nazisti

all’interno di Forte Bravetta. Dopo l’attacco avvenuto lo scorso 25 aprile,

oggi la stele è stata nuovamente imbrattata con la scritta “remigration”,

slogan tipico della propaganda razzista e neofascista. Non è un caso che

questo ennesimo gesto vile avvenga proprio il 2 giugno, Festa della

Repubblica. Una data che celebra la nascita dell’Italia democratica e

antifascista, frutto diretto della lotta di Liberazione e del sacrificio di

tante e tanti partigiani. Chi colpisce oggi un simbolo della Resistenza lo

fa deliberatamente, con l’intento di delegittimare quella memoria e quei

valori su cui si fonda la nostra Costituzione. Siamo di fronte a una

precisa offensiva politica e culturale, portata avanti da ambienti di

estrema destra che, sempre più sdoganati e tollerati, si sentono

legittimati ad attaccare impunemente i luoghi della memoria antifascista.

La parola “remigration” non è solo una provocazione: è un richiamo diretto

a ideologie suprematiste e disumane, incompatibili con i principi della

Repubblica nata dalla Resistenza. Chiediamo alle autorità un’indagine

immediata e seria, non solo per individuare i responsabili materiali ma

anche per contrastare una deriva che da troppo tempo viene sottovalutata. È

necessario proteggere e valorizzare ogni spazio che custodisce la memoria

della Resistenza, a partire da Forte Bravetta. Difendere la memoria oggi è

un atto di resistenza. Non accetteremo mai che si riscriva la storia o si

infanghi il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e la giustizia

sociale”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.