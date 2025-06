(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Referendum: Sereni (Pd), Meloni fa il gioco delle tre carte

“Andare al seggio e non ritirare la scheda (è da intendersi tutte le

schede!) equivale a non andare a votare. Meloni ha avuto paura di dire

esplicitamente che vuole far mancare il quorum e ha provato ad ingannare

gli italiani. Carta vince, carta perde…magari la prima volta ci si casca

per curiosità ma poi tutti capiscono che è un trucco! E gli italiani

faranno bene a non fidarsi del vecchissimo “gioco delle tre carte”. Andare

a votare e scegliere 5 Si’ ai referendum l’8 e 9 giugno e’ il solo modo per

difendere il lavoro sicuro e migliorare la legge per la cittadinanza”. Lo

dichiara in una nota Marina Sereni della segreteria nazionale del PD.

