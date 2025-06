(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Referendum, D’Attorre (Pd),Meloni spieghi i motivi per cui non condivide

obiettivi dei quesiti su lavoro e cittadinanza

“La surreale uscita della Presidente del Consiglio sui referendum segnala

due cose. La prima è che la Meloni avverte che la propensione degli

italiani a votare sta aumentando rapidamente e che perciò non è più

sostenibile una linea come quella di La Russa, che invita i cittadini a

restare a casa. La seconda è che la Meloni è molto preoccupata del

messaggio che gli italiani possono esprimere con il voto, anche rispetto al

suo governo. Ora che finalmente ha dovuto riconoscere l’esistenza dei

referendum, la Meloni trovi però il coraggio di dire apertamente per quali

ragioni non condivide gli obiettivi dei quesiti su lavoro e cittadinanza”.

Così in una nota Alfredo D’Attorre componente della segreteria nazionale Pd.

Referendum: Sereni (Pd), Meloni fa il gioco delle tre carte

“Andare al seggio e non ritirare la scheda (e’ da intendersi tutte le

schede!) equivale a non andare a votare. Meloni ha avuto paura di dire

esplicitamente che vuole far mancare il quorum e ha provato ad ingannare

gli italiani.

Carta vince, carta perde…magari la prima volta ci si casca per curiosità ma

poi tutti capiscono che è un trucco! E gli italiani faranno bene a non

fidarsi del vecchissimo “gioco delle tre carte”. Andare a votare e

scegliere 5 Si’ ai referendum l’8 e 9 giugno e’ il solo modo per difendere

il lavoro sicuro e migliorare la legge per la cittadinanza”. Lo dichiara in

una nota Marina Sereni della segreteria nazionale del PD.

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni