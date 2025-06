(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Meloni, Barbera (Prc): “Un post fa scandalo, il genocidio no. Vergogna!”

“In queste ore, il dibattito pubblico e mediatico è monopolizzato da un

post social stupido, inutilmente violento e da condannare, ma pur sempre

innocuo nei fatti. Un polverone costruito ad arte per distrarre l’opinione

pubblica da ciò che accade realmente nel mondo, e in particolare nella

Striscia di Gaza. Mentre in Italia si grida allo scandalo per qualche riga

scritta da un professore su un social network, a Gaza si consuma una

tragedia quotidiana: bambini palestinesi, e non solo, continuano a morire,

sotto le bombe o per fame, nel silenzio colpevole della comunità

internazionale. È un genocidio in piena regola, che avviene con la piena

complicità del governo italiano che continua a vendere armi a Israele e a

sostenere politicamente un governo responsabile di gravissimi crimini

contro l’umanità. Insomma, mentre nel Paese si alimenta l’indignazione per

il suddetto post, sul piano internazionale si chiudono gli occhi di fronte

a uno sterminio che colpisce civili, donne e tantissimi bambini, di cui è

responsabile anche il nostro governo. Inoltre va sottolineato che

l’imbarbarimento del confronto politico nel nostro Paese è responsabilità

diretta della destra oggi al governo che ha sdoganato, da tempo, un

linguaggio violento, autoritario e triviale. Chi oggi si erge a paladino

della civiltà democratica è lo stesso che fomenta odio contro ogni

dissenso, criminalizza la solidarietà e tace sui crimini di guerra. Il vero

scandalo non è un post, ma l’ipocrisia di chi si indigna solo quando

conviene e resta complice di un massacro che continua a mietere vittime

civili, tra cui molti bambini, ogni giorno”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.