(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Festa della Repubblica, Mazzetti (FI): “Libertà riconquistata va ancora difesa e soprattutto espansa”

“È sempre bello partecipare, come stamani, alla Festa della Repubblica nella mia città di Prato, un giorno che segna la rinascita della nostra Nazione nel segno della democrazia e della libertà, dopo la tragedia del regime e della guerra civile. È una conquista che non è mai scontata quella della libertà, la dobbiamo ancora difendere ed espandere in ogni ambito, soprattutto rimettendo al centro i diritti e i doveri delle persone. Ed è nostro compito avvicinare i giovani a questi valori che non devono restare astratti ma concreti e tangibili, in un tempo, il nostro, nel quale ci sono pulsioni illiberali sempre più marcate e sfacciate”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia.

