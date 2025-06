(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 2 giugno: Sisto, Repubblica non è entità astratta, siamo tutti noi

“Il 2 giugno 1946 l’Italia girava pagina. Parole nuove come libertà, giustizia, solidarietà, partecipazione, si affermavano, con l’obiettivo di non tornare indietro mai più. Parole poi sugellate nella nostra Carta costituzionale, che dotò l’Italia di una formidabile spina dorsale, capace di resistere ai più gravosi pesi che la storia potesse riservarci. E non posso non rimarcare quanto questo giorno sia legato anche alla centralità del diritto per la nostra convivenza, perché non c’è libertà senza legalità. Oggi, dunque, celebriamo la Repubblica, il coraggio di chi ce l’ha consegnata con il sacrificio e il sangue, orgogliosi della nostra storia. Ai più giovani diciamo: prendetevi il futuro, così farete vostra la Repubblica. Perché la Repubblica non è un’entità astratta, ma siamo tutti noi, ogni giorno”. Così il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo alle celebrazioni per il 2 giugno a Bari.

