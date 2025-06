(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 2 GIUGNO: PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONI ALLE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

“In questo giorno solenne, le celebrazioni per la Festa della Repubblica ci richiamano al profondo significato dei valori fondanti su cui si regge la nostra società. La democrazia, la libertà, la giustizia e il rispetto delle istituzioni, sono valori conquistati anche con il sacrificio di chi ha dato la propria vita per un ideale di Italia libera. Questa giornata appartiene a tutti i cittadini e deve essere un monito all’unità nazionale”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, in occasione celle celebrazioni annuali della Festa della Repubblica, avvenute alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

“Nel celebrare la nascita della Repubblica del 1946, nel 79esimo Anniversario” sottolinea il Sottosegretario “è doveroso rendere omaggio alla Difesa e a tutte le forze dell’ordine e sicurezza, che ne rappresentano ogni giorno il baluardo e lo strumento più concreto a tutela della pace, della sicurezza e della stabilità. Difendere la Patria, come recita la nostra Costituzione, è un sacro dovere del cittadino. Le nostre Forze Armate in questo – donne e uomini che servono con disciplina, onore e spirito di servizio – incarnano ogni giorno questi ideali, sia in Patria che nei teatri internazionali nei quali sono chiamati a operare”.