(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 TARANTO, D’ATTIS (FI): “COSA NON SI FA PER PROVARE AD AVERE PIÙ SEGGI… A M5S E BITETTI L’AUGURIO DI DIVIDERSI SOLO QUELLI DELL’OPPOSIZIONE”

“Mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno ufficializzato in maniera trasparente il sostegno, anche formale, a Checco Tacente, riunendo tutta la coalizione di centrodestra, il M5S annuncia l’appoggio a Bitetti a Taranto, ma senza apparentamento ufficiale. Ciò significa pensare di poter scippare più seggi possibili: un trucchetto, una manovra politicamente sconcia perché un’equa e trasparente distribuzione dei seggi tra maggioranza e opposizione è garanzia di democrazia all’interno delle istituzioni. L’augurio che rivolgo al candidato Bitetti e ai pentastellati e’ di dividersi solo i seggi destinati alla minoranza: un auspicio per il bene di Taranto che merita un governo a trazione centrodestra in grado di rilanciare l’economia della città”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Puglia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma