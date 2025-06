(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 RFI, MARCHE: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO SULLA CIVITANOVA –ALBACINA

Dall’8 giugno al 7 settembre sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta Macerata – Albacina e dal 28 luglio al 30 agosto anche nella tratta Civitanova Marche – Macerata

attività principali: completamento dei lavori di elettrificazione e attrezzaggio del sistema ERTMS sulla linea, realizzazione del sistema slab track in galleria Convitto e lavori di consolidamento della galleria Cincinelli, prosecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione di Macerata

circa 180 i tecnici impegnati, 258 milioni di euro l’investimento complessivo

Ancona, 1 giugno 2025 – Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova Marche – Albacina, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane. Per consentire la piena operatività dei cantieri, dalle ore 23 dell’8 giugno alle ore 5 del 7 settembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta nella tratta Macerata – Albacina, e dal 28 luglio al 30 agosto anche nella tratta Civitanova Marche – Macerata.

Interventi che puntano ad un ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio

I lavori si svolgeranno in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea.

Le principali attività:

interventi di elettrificazione dell’intera linea (86 km) relativi all’esecuzione di blocchi palo ed attrezzaggio linea per la trazione elettrica;

consolidamento e rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro – Morrovalle;

realizzazione nuovo sistema di armamento senza massicciata (Slab Track) in galleria Convitto per adeguamento sagoma;

prosecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione di Macerata, mediante la realizzazione di opere propedeutiche alla posa della nuova pensilina, adeguamento del sottopassaggio e dell’ascensore legate alla riqualificazione del secondo marciapiede;

avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’ERTMS, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità

Questi lavori – 258 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulla Civitanova – Albacina – vedranno impegnate circa 180 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.