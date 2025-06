(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Pd, profondo cordoglio per la scomparsa di Barbara Ceruleo

“Il Partito Democratico tutto e la segretaria nazionale Elly Schlein

esprimono profondo dolore e cordoglio per la morte di Barbara Ceruleo.

Con Barbara scompare una donna infaticabile e appassionata, responsabile

per tanti anni dei grandi eventi all’interno dell’Organizzazione.

Chiunque l’abbia incontrata, nelle grandi manifestazioni e nelle Feste

dell’Unità, ha conosciuto il suo modo professionale, autentico e diretto di

essere al servizio degli altri.

Alle sue figlie, alla sua mamma e a quanti l’hanno amata e stimata va

l’abbraccio di tutta la comunità democratica”.

Così in una nota il Partito Democratico.

