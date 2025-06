(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 PALLANUOTO: MARTUSCIELLO (FI)“LA CANOTTIERI NAPOLI IN A1 È L’ORGOGLIO DI UNA CITTÀ INTERA. COMPLIMENTI AL PRESIDENTE BRACALE”

“La promozione in Serie A1 della Canottieri Napoli è una gioia autentica per tutta la città. Un traguardo conquistato con cuore, sacrificio e una visione chiara. Al presidente Giancarlo Bracale vanno i miei più sinceri complimenti per aver guidato il Circolo in questo percorso di rinascita sportiva e identitaria”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Rivedere la Canottieri tra le grandi – prosegue Martusciello – è un segno di riscatto e orgoglio per Napoli. Il lavoro di Enzo Massa, la grinta dei giocatori, l’entusiasmo di una società che ha saputo rialzarsi dopo anni difficili raccontano una storia tutta napoletana: fatta di passione, tenacia e appartenenza. È anche grazie a dirigenti come Bracale, capaci di guardare lontano, che lo sport continua a essere uno straordinario motore di identità e comunità”.“Questa promozione – conclude il numero uno degli azzurri campani – non è solo una vittoria sportiva, ma un messaggio potente: Napoli sa ancora eccellere, sa ancora emozionare. E lo fa attraverso i suoi ragazzi, le sue tradizioni e il suo spirito tenace”.

