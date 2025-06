(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Minacce a figlia Salvini, Zinzi (Lega): quanta pochezza umana, un abbraccio a loro

Roma, 1 giu. – “Un abbraccio affettuoso alla piccola Mirta e al ministro Salvini per gli insulti raccapriccianti rivolti alla piccola, colpita anche da minacce vergognose da parte di un docente su cui mi auguro saranno presi i dovuti provvedimenti. Si è oltrepassato un limite di decenza che non possiamo certamente tollerare e che non rientra nel confronto politico democratico e responsabile. Toccare un bambino per colpire il padre dimostra solo la pochezza umana di chi si rende responsabile di questo atteggiamento”.

Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.