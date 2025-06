(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Governo. Speranzon (FdI): professore odiatore compulsivo perfetto stereotipo della sinistra

“Il professore odiatore compulsivo, che si mette a minacciare i figli di Giorgia Meloni, Salvini e Tajani, è il perfetto stereotipo della sinistra che ci ritroviamo in Italia. È il volto marcio di chi ha zero proposte, zero contenuti e vive solo per seminare odio e rancore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon

