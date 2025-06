GIRO D’ITALIA. BARBERA  (PRC): “AL CIRCO MASSIMO CONTRO IL GENOCIDIO IN PALESTINA E LA COMPLICITÀ DELLO SPORT”

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

PALESTINA E LA COMPLICITÀ DELLO SPORT”

“In occasione dell’ultima tappa del Giro d’Italia al Circo Massimo, a Roma,

anche Rifondazione Comunista partecipa alla manifestazione di protesta

organizzata per denunciare il genocidio in corso in Palestina e la

complicità delle istituzioni e del sistema sportivo. Prendiamo parte al

presidio organizzato al Circo Massimo, con bandiere palestinesi, striscioni

e cartelli per esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese e per

condannare la partecipazione della squadra israeliana alla competizione,

nonostante il contesto internazionale gravissimo e il silenzio colpevole

che lo accompagna. Il Giro d’Italia, trasformato in passerella

istituzionale e vetrina pubblicitaria, si svolge mentre a Gaza si continua

a morire sotto le bombe israeliane, con decine di migliaia di vittime

civili, ospedali distrutti, fame e deportazioni. È inaccettabile che un

evento sportivo di questa portata venga usato per normalizzare l’orrore e

occultare le responsabilità politiche e militari di Israele. Ribadiamo il

nostro impegno per una pace giusta e duratura in Palestina e aderiamo con

forza alla campagna internazionale di boicottaggio, disinvestimento e

sanzioni contro Israele. Denunciamo la complicità del governo italiano,

dell’Unione Europea e delle federazioni sportive che continuano a

intrattenere rapporti con un regime che pratica l’apartheid e viola ogni

giorno il diritto internazionale. Basta genocidio. Stop complicità”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del della Direzione nazionale e

co-segretario della Federazione romana di Rifondazione Comunista.