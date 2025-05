(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Tenerini: “Congratulazioni a Simone Leoni, nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani. Un grazie a Stefano Benigni per il lavoro svolto”

Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Simone Leoni, eletto oggi nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani durante il Congresso nazionale tenutosi al Palazzo dei Congressi all’Eur di Roma. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un ruolo strategico per il futuro del nostro partito e per la crescita di una nuova classe dirigente liberale e riformista.

Un ringraziamento speciale va a Stefano Benigni, che ha guidato il movimento giovanile con passione e competenza, lasciando un’organizzazione più forte, radicata e attrattiva per le nuove generazioni. Il suo impegno ha contribuito significativamente a rafforzare la presenza di Forza Italia tra i giovani, promuovendo i valori di libertà, merito e responsabilità.

In questa fase cruciale per l’Italia e per Forza Italia, i giovani devono essere protagonisti del cambiamento. A Simone e a tutta la squadra dei giovani azzurri, il mio pieno sostegno e la disponibilità a lavorare insieme per costruire un partito sempre più aperto, moderno e vicino alle nuove generazioni.

Forza Italia nasce e cresce con la forza delle idee e delle persone: oggi Simone porta avanti questa tradizione con entusiasmo e competenza. Sono certa che saprà fare un ottimo lavoro.

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia

Responsabile nazionale Dipartimento Lavoro di Forza Italia

