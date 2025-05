(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Minacce social: Schlein, solidarietà a Meloni e Piantedosi

“Orrende e inaccettabili le minacce sui social ai figli di Meloni e

Piantedosi, cui va la nostra solidarietà per le intimidazioni ricevute. Il

confronto politico e la critica non devono mai, in un paese democratico e

civile, trascendere in odio e minaccia, in intimidazione personale o

familiare”.

Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni