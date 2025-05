(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Referendum: Misiani(Pd), Meloni scomparsa dai radar, attendiamo si pronunci

“Gli elettori hanno il diritto di conoscere la posizione del governo sui

referendum dell’8 e 9 giugno. Per il momento, la Meloni è scomparsa dai

radar. Lei e i suoi si sono dati alla macchia. Un suo pronunciamento

sarebbe un atto di doverosa trasparenza. Auspichiamo che la Nazione non

debba rimanere troppo a lungo in trepidante attesa”. Così su X Antonio

Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni