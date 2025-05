(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

Referendum: D'Attorre (Pd), Meloni dica se condivide appello di La Russa a

boicottare il voto

“La Presidente Meloni, a una settimana dal voto, non ha ancora speso una

parola sui referendum. La sua comunicazione, sempre più barricata nella

propaganda, sembra aver riesumato un vecchio motto: vietato parlare di

politica. Dica se condivide l’appello del Presidente del Senato La Russa a

boicottare il voto e a restare a casa. Altrimenti spieghi cosa suggerisce

di votare su quesiti che mettono al centro al dignità e la sicurezza del

lavoro. La verità è che il significato del voto dell’8 e 9 giugno è sempre

più chiaro. Al di là delle appartenenze partitiche, chi pensa che in Italia

tutto stia andando benissimo può restare a casa. Chi invece, anche tra gli

elettori della destra, pensa che la politica abbia bisogno di una sveglia,

soprattutto sul tema del lavoro e dei salari, non può farsi scappare

l’occasione di usare lo strumento democratico del voto”. Così in una nota

Alfredo D’Attorre componente della segreteria nazionale Pd.

