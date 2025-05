(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Minacce Meloni, Speranzon (FDI): atto di barbarie oltre il limite. Autorità intervengano subito

“Siamo oltre ogni limite. Minacciare e augurare la morte a una bambina è più che un gesto criminale, è un atto di barbarie che rivela la bassezza morale di chi lo compie ma è anche sintomatico di un clima intollerabile. Siamo stanchi di vedere campagne d’odio fomentate da chi non riesce a sconfiggere Giorgia Meloni nelle urne e allora colpisce la sua famiglia. È un comportamento vigliacco e inaccettabile, che disonora chi lo compie e chi, in silenzio, lo tollera”, dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia. “Alla Presidente Meloni e alla sua famiglia va la mia più forte solidarietà e un appoggio totale e senza riserve. Ma non basta più la solidarietà: serve una risposta concreta e dura contro chi istiga all’odio e si compiace della violenza. Chi augura la morte a una bambina non ha diritto di cittadinanza nella nostra Repubblica. Le autorità intervengano subito, senza esitazioni, per identificare e punire questi miserabili. E a chi resta in silenzio dico: la vostra complicità non passerà inosservata”, conclude Speranzon.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica