(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Minacce Meloni, Gelmetti (FDI): solidarietà per vergognoso atto che travalica ogni limite di umanità

“Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le ignobili e intollerabili minacce rivolte a sua figlia. Ci troviamo di fronte a un atto vergognoso, vile, che travalica ogni limite di civiltà e umanità. Coinvolgere una bambina in un attacco politico – per di più evocando una tragedia che ha scosso l’intera nazione – rappresenta una barbarie che va condannata senza esitazioni, da tutte le forze politiche e istituzionali.

Rivolgo alla Presidente Meloni e alla sua famiglia un abbraccio sincero e affettuoso. Alla violenza si risponde con la fermezza della legge, con l’educazione al rispetto e con l’unità delle istituzioni. È dovere di tutti noi contribuire a costruire un clima di confronto civile, dove il dissenso non si trasformi mai in odio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

