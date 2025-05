(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 MARTEDI’ 3 GIUGNO PRESENTAZIONE IN SENATO DEI VOLUMI “LE DIMORE DEL PATRIMONIO”

“Si terrà martedì 3 giugno, alle ore 11,30, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica (Via della Dogana Vecchia 29), su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, la presentazione dei volumi “Le dimore del patrimonio”, opere delle Gallerie fiorentine in deposito esterno a sedi di rappresentanza e luoghi di culto.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica