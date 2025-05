(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Governo, Nevi: “Solidarietà a ministro Piantedosi, Fi vicina

Solidarietà al ministro Piantedosi anche lui oggetto di violenti minacce alla sua famiglia. Una vergogna da cui tutta la politica e chi ha a cuore il vivere civile deve prendere le distanze.

Forza Ministro! Forza Italia ti sarà sempre vicina per combattere clima di odio.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

