GOVERNO, BERRINO (FDI): SOLIDARIETA' A MELONI, SI FERMI SPIRALE DI ODIO

“L’odio e’ sempre lo stesso. Un odio ideologico senza fine, mai sopito. Attuato da chi la riconciliazione nazionale non la vuole e mai la vorrà’. Un odio ideologico per chi non la pensa come loro, ammesso che chi augura la morte ad una bambina, un pensiero lo abbia. E’ un obbligo morale, non un dovere, che i leader di sinistra prendano posizione ferma e dura contro questa deriva di violenza che investe ora non più, là premier, ma sua figlia. Basta prima che sia troppo tardi. E a voler una punizione esemplare devono essere per primi quesì leader che troppo spesso, a sinistra, latitano o prendono solo posizioni di facciata”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia

