(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Giovani, Mazzetti (FI): “Plauso a Leoni, FIG è fucina di idee e persone liberali e costruttive”

“Bene tanta partecipazione di giovani toscani”

Roma, 31 mag. – “Il movimento giovanile è da sempre un nerbo importante e una fucila di idee e di persone per Forza Italia. Con l’elezione della nuova segreteria prosegue il percorso di consolidamento e radicamento sui territori come parte integrante del movimento sempre negli ideali liberali di Silvio Berlusconi. Sono felice di aver partecipato al primo congresso nazionale dei giovani e voglio augurare a Simone Leoni un buon lavoro, nel solco di quanto fatto dal collega, On. Stefano Benigni, che ha saputo gettare le basi per un buon lavoro fatto di persone e contenuti costruttivi. Mancano gli spazi e i momenti di confronto per i giovani, manca spesso la capacità di ascoltare, noi proviamo a costruirne alcuni, dando ai giovani la libertà e la fiducia di cui hanno necessariamente bisogno per crescere. Oggi ne abbiamo dato esempio, insieme a tutta la dirigenza del partito con il segretario Tajani in prima linea. Avanti così, pronti al sacrificio, al confronto, alla conoscenza, alla fiducia nel futuro, a grandi traguardi come ha insegnato il nostro fondatore Presidente Berlusconi. In tal senso, positiva la partecipazione di tanti giovani dalla Toscana, dove c’è bisogno di cambiare, di idee liberali, di volti giovani”.

Lo afferma, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

