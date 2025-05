(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 FI: Leoni, costruiamo nuova stagione successi per movimento giovanile

“Nella nostra squadra di Governo c’è anche chi come Antonio Tajani io sento il dovere di ringraziare due volte:

Una da cittadino e una da militante”.

Lo ha detto Simone Leoni, candidato segretario di FI Giovani intervenendo al congresso del movimento giovanile in corso a Roma.

“Da cittadino – ha spiegato – perché con lui Ministro degli Esteri finalmente l’Italia – dopo anni di bibitari populisti – ha rialzato la testa ed è tornata a farsi rispettare sulla scena internazionale. Come militante perché nel momento più buio della nostra storia, con coraggio ha preso per mano Forza Italia, ha preso per mano ciascuno di noi e ci ha salvati da un destino che tutti credevano segnato dimostrando due cose: che quelli bravi i pronostici e i sondaggi non li inseguono ma li cambiano, e che il berlusconismo ha la scorza dura e ancora per molto tempo tutti – a destra e a sinistra – dovranno fare i conti con questa comunità politica. Con orgoglio e con la consapevolezza che la nostra generazione è una generazione che non si fermerà finché avrà voce, spazio e forza all’interno di questo Paese. Ma è anche una generazione che sa che per raggiungere obiettivi importanti è necessaria tanta umiltà, lavoro di squadra, rispetto e soprattutto obiettivi chiari. Quello che oggi – guardandovi negli occhi – vi chiedo, è di fare un passo avanti e di camminare insieme a me. Al mio fianco. Per costruire ancora una volta, da protagonisti, una grande stagione di successi per Forza Italia Giovani, essere la forza propulsiva del progetto di Antonio Tajani. E scrivere insieme a lui una nuova ed entusiasmante pagina del sogno berlusconiano. Avanti insieme!”, ha concluso.

