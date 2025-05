(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 FI, D’ATTIS (FI): “MOVIMENTO GIOVANI DEL PARTITO E’ FUCINA DI IDEE E PASSIONE POLITICA”

“Oggi ho partecipato al congresso nazionale dei Giovani di Forza Italia, che ho contribuito a fondare assieme a Simone Baldelli nel 1999. Sono profondamente legato a questa realtà: sono stato il primo vice coordinatore nazionale e responsabile dell’organizzazione. Proprio nell’anno di fondazione, durante il primo congresso a Roma, il Presidente Silvio Berlusconi tenne il famoso discorso del “sole in tasca”. Ci lascio’ un impegno importante: tramandare il pensiero di Forza Italia alle generazioni successive. Grazie ad Antonio Tajani che ha sempre dato attenzione al movimento, oggi i giovani di Forza Italia sono una realtà e una speranza di classe dirigente vera, forte e appassionata per il nostro Paese. Stefano Benigni, il coordinatore nazionale uscente, ha fatto un ottimo lavoro e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Simone Leoni, che da oggi ha la responsabilità di guidare i giovani azzurri del nostro Paese. Abbiamo partecipato a questo momento democratico assieme al coordinatore regionale dei Giovani Mario Schena e a tanti ragazzi della Puglia: il movimento è una fucina di idee e talenti che rendono Forza Italia un partito pronto per il futuro”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Puglia.

