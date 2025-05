(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONE ALL’INAUGURAZIONE DELLA CANSEC 2025

Roma, 30 maggio 2025 – Si è conclusa la missione in Canada del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago che, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Canada, S.E. Alessandro Cattaneo, ha partecipato in rappresentanza del Ministero della Difesa all’inaugurazione del “Canada’s leading defence, security & emerging technology event” (CANSEC 2025), la principale fiera canadese dedicata alla difesa, alla sicurezza e alle tecnologie emergenti.

“La presenza dell’Italia alla CANSEC 2025” così il Sottosegretario a margine della cerimonia di apertura “testimonia l’impegno costante del nostro Paese nel promuovere una cooperazione internazionale solida e lungimirante sui temi della sicurezza e della difesa. In un mondo sempre più interconnesso, instabile e caratterizzato da minacce ibride e multidominio, rafforzare le alleanze e investire in interoperabilità e innovazione è una necessità strategica condivisa”.

Organizzata annualmente a Ottawa dalla Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI), la CANSEC rappresenta un punto di riferimento per il settore, ospitando centinaia di espositori da tutto il mondo. Quest’anno, l’Italia è presente con Leonardo e Fincantieri, due delle principali eccellenze Made in Italy, a testimonianza del valore e della competitività dell’industria della difesa nazionale.

“Valorizzare il know-how tecnologico italiano all’estero” sottolinea Perego “significa non solo mostrare il valore del nostro sistema industriale, ma anche creare nuove opportunità di sviluppo, collaborazione e crescita.”

Nel corso della missione, il Sottosegretario ha inoltre avuto incontri cordiali con rappresentanti delle istituzionali locali tra cui quello con il Ministro della Difesa canadese, David McGuinty, e il Segretario di Stato per il procurement militare, Stephen Fuhr. Durante i colloqui, è stato ribadito l’eccellente livello delle relazioni bilaterali tra Italia e Canada, fondate su valori comuni come la democrazia, la libertà e il dialogo multilaterale.

“Dal 1947 i legami tra i nostri Paesi si sono rafforzati con continuità” afferma il Sottosegretario. “Negli ultimi anni, iniziative come la Roadmap per la cooperazione rafforzata firmata al G7 di Borgo Egnazia lo scorso anno, nonché progetti congiunti in ambiti strategici come intelligenza artificiale, sicurezza energetica e materie prime critiche, confermano la solidità e la profondità della nostra collaborazione, rappresentata anche in modo figurato attraverso il passaggio di testimone alla presidenza del G7”.

Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con la comunità italiana residente in Canada, presenza storica radicata sin dalla seconda metà dell’Ottocento, “una realtà” sottolinea Perego “che rappresenta un modello di integrazione riuscito, capace di arricchire l’identità multiculturale canadese e, al tempo stesso, di riaffermare i valori fondanti dell’essere italiani”.

“Investire in difesa e sicurezza oggi” conclude il Sottosegretario “significa costruire ponti di fiducia, tecnologia e libertà per il domani. In questo senso, la relazione tra Italia e Canada, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità internazionale”.

