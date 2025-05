(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 MO: Nevi, solidarietà da FI a Tajani, da sempre impegnato per pace

“A nome di Forza Italia, voglio esprimere la massima solidarietà al nostro segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani per le contestazioni subite oggi a Brescia da parte di manifestanti proPal.

Il ministro Tajani è sempre stato un esempio di equilibrio e dialogo, impegnato in prima linea per costruire ponti e promuovere il confronto, con l’unico obiettivo di contribuire concretamente alla pace in Medio-Oriente. Come riconosciuto anche dalla ministra degli Esteri palestinese poche settimane fa, il governo italiano e quello che più di tutti, in Europa, si è impegnato per la pace e per la Palestina. Nessun governo europeo ha fatto per la Palestina ciò che ha fatto l’Italia. In un momento storico in cui il confronto civile è più che mai necessario, episodi di intolleranza come quello di oggi sono più che mai deprecabili e non fanno nemmeno bene alla causa del popolo palestinese”.

Lo scrive in una nota il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.

