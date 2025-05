(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Dazi, Nevi: “Fa prevalere ragioni unità per area di libero scambio a dazi zero”

“Sui dazi dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, cercando di far prevalere le ragioni dell’unità, della condivisione e dell’accordo con gli Stati Uniti. Noi di Forza Italia lo abbiamo detto per primi, siamo per un’area di libero scambio a dazi zero tra Stati Uniti e Unione europea, che sarebbe vantaggiosa per tutti e rinsalderebbe quell’alleanza transatlantica che ha portato grande prosperità e pace. La situazione è preoccupante, le dimissioni di Musk sono un segnale che qualche problema c’è all’interno dell’amministrazione americana, speriamo questo porti Trump a un cambio di impostazione e a cercare un accordo. Noi non dobbiamo fare la guerra ma sfruttare questa opportunità”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite a Tagadà su La7.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma