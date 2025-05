(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Campania: Cantalamessa a Maraio, non sa o non vuol vedere che Lega è partito nazionale

Roma, 30 mag – “Maraio ha perso un’occasione per tacere. Il segretario nazionale del Psi, probabilmente non sa o non vuol vedere che la Lega già da tempo è diventata un partito nazionale, e che proprio in Campania qualche anno fa ha superato il Pd. Il problema per il Sud è una politica clientelare centralista che compra la fame dei propri cittadini per trarne potere e non certo dei buoni esempi di gestione politica del territorio che proprio noi della Lega orgogliosamente stiamo cercando di fare anche al Sud. ‘Un bel tacer non fu mai scritto’: con la sua inutile uscita Marano ha trovato il peggior modo per ricordare l’amato Pino Daniele, uno dei tanti grandissimi artisti della nostra terra”.

Così il senatore campano Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli.

