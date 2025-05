(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 AST-TERNI, ZAFFINI (FDI): UN PLAUSO A GOVERNO E URSO PER COMPIMENTO PERCORSO

“Un plauso al Governo ed al Ministro Urso per un percorso non facile che giunge a compimento grazie alla convocazione del tavolo per l’accordo di programma fissato per il prossimo 11 giugno. Adesso lavoriamo tutti al rilancio della Ast di Terni che ha vissuto anni difficili e la cui presenza è fondamentale per il nostro territorio ma non solo per esso. Il Mimit, in collaborazione con il Mase, la Regione Umbria e il Comune di Terni, ha lavorato intensamente alla stesura del testo che disciplinerà gli investimenti, le misure ambientali e gli strumenti di sostegno pubblico. L’Accordo di Programma su Ast-Terni si inserisce nella più ampia strategia nazionale per rafforzare la competitività della filiera siderurgica italiana, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, transizione ecologica, tutela dell’occupazione e riduzione della dipendenza dall’acciaio importato”.

Lo dichiara il senatore umbro di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro a Palazzo Madama.

