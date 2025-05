(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Scuola, Bucalo (FdI): al Sud raggiunti risultati fino ad oggi impensabili

“Lo stanziamento di ulteriori 35 milioni di euro da parte del Ministero dell’istruzione e del merito per la fase due di Agenda Sud è la riprova, semmai ce ne fosse di bisogno, della bontà di un provvedimento che, mettendo sul piatto fondi mai stanziati prima per la didattica, ha prodotto risultati tangibili nel superamento del gap tra le istituzioni scolastiche del nord e quelle del sud del Paese. Il piano Agenda Sud, in barba agli scettici, ha di fatto migliorato la didattica e potenziato le attività extracurriculari garantendo pari opportunità a migliaia di studenti. Una vittoria per il Governo e, soprattutto, per i ragazzi dei territori più difficili”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito.

