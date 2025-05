Pd, sabato 31 maggio undicesima tappa del Viaggio nel Terzo Settore in Veneto

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Veneto*

Sabato 31 maggio, il Viaggio nel Terzo Settore promosso dal Partito

Democratico arriva in Veneto per la sua undicesima tappa. A guidare la

delegazione sarà Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale

del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

Il percorso toccherà le province di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di ascoltare i territori,

raccogliere proposte, confrontarsi sulle difficoltà quotidiane e

riaffermare il ruolo strategico del Terzo Settore come architrave della

coesione sociale e leva fondamentale per la democrazia partecipativa.

La giornata prenderà il via alle ore 9.00 da Treviso, con la visita

all’Associazione Binario 1. Qui si terrà un incontro con AUSER, alcune

realtà del Terzo Settore impegnate nei percorsi di inclusione sociale nella

Marca Trevigiana, e rappresentanti delle comunità straniere attive sul

territorio.

Alle ore 10.30, il viaggio prosegue a Padova, con la tappa presso CUAMM –

Medici con l’Africa punto di riferimento nazionale e internazionale della

cooperazione sanitaria. Subito dopo, alle ore 11.15, l’incontro con il

Centro Veneto Progetti Donna, per ascoltare e valorizzare il lavoro

prezioso a supporto delle donne e contro la violenza di genere.

Alle ore 13.00, il viaggio tocca Bassano del Grappa, in provincia di

Vicenza, per la visita alla Fattoria Sociale Conca d’Oro una realtà che

unisce agricoltura, inclusione sociale e lavoro dignitoso.

Nel pomeriggio, l’appuntamento si sposta a Venezia, con un momento pubblico

importante: alle ore 15.15, nel cuore di Campo Santa Margherita, si terrà

l’Assemblea del Terzo Settore, uno spazio di ascolto e confronto aperto a

tutte le realtà civiche e associative del territorio. A concludere la

giornata, alle ore 17.00, un incontro con la storica Società di Mutuo

Soccorso fra Carpentieri e Calafati, presso lo Squero di Sant’Isepo, per

ricordare le radici popolari e solidali della città lagunare.

