(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Mo, Nevi: “Da opposizione solo critiche. Manifestazione 7 giugno? Non serve per Gaza ma per riunire sinistra ormai sempre più radicale”

“Dall’opposizione arrivano solo critiche, ormai ci siamo abituati, sa fare solo questo. Noi andiamo avanti nella direzione presa, cercando di agire sullo scenario internazionale ed europeo al meglio possibile, con una posizione di equilibrio. Abbiamo aderito alla proposta politica dei paesi arabi moderati, una piattaforma seria che rappresenta una strada per la risoluzione del conflitto. L’Italia è in prima linea, sugli aiuti umanitari i palestinesi stessi hanno riconosciuto al nostro Paese di aver dato, insieme a pochi altri, più aiuti, assistenza medica e accoglienza”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati e portavoce nazionale di Forza Italia, ospite ad Agorà su Rai3.

“La manifestazione del 7 giugno del Pd -Avs e M5s? Non serve certo per Gaza ma per riunire la sinistra ormai sempre più radicale e che si è già spaccata, con la parte moderata che va da un’altra parte: la dimostrazione plastica che la sinistra vira sempre più a sinistra per abbracciare Giuseppe Conte, che ieri ha chiesto un minuto di silenzio in Parlamento solo per i morti palestinesi”, ha concluso.

