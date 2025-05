(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Imprese: Ronzulli (FI), da Deloitte impegno per sostenibilità e inclusione

“La nuova sede di Deloitte a Milano, in un palazzo storico diventato un

‘Near Zero Energy Building’, rappresenta un modello concreto di unione tra

sostenibilità e innovazione. È un esempio virtuoso di rigenerazione urbana,

che significa anche rigenerare la comunità, orientarsi verso un modello

sostenibile e inclusivo, a misura della persona. Al centro di questa

visione ci sono sicuramente l’innovazione, la modernizzazione del

patrimonio culturale, la tecnologia e la sostenibilità anche ai fini di un

migliore risultato aziendale”. Così la senatrice di Forza Italia e vice

presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dell’evento di

inaugurazione del nuovo Campus Deloitte a Milano.