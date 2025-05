DOMANI PRESENTAZIONE IN SENATO DEL LIBRO “IL RACCONTO DI UN’AMICIZIA”

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Domani, venerdì 30 maggio, alle ore 11, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica (Piazza San Luigi de’ Francesi 9), si terrà la presentazione del libro di Alessandro Iovino “Il racconto di un’amicizia”, dialogo tra Papa Francesco e il Pastore Traettino.

Introduce il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Intervengono S.E.R. mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario per la segreteria della Comunicazione della Santa Sede, Pierferdinando Casini, già presidente della Camera, Gaetano Sottile, Italy for Christ, Urbano Floreani, generale Aeronautica militare, Robert Allegrini, presidente NIAF.

Sono previsti i saluti finali degli attori Giancarlo Giannini e Salvatore Esposito.

E’ inoltre previsto un videomessaggio del maestro Mogol e la partecipazione straordinaria della cantante Noa.

Modera Massimo Giletti, giornalista Rai.

Al termine della presentazione sarà consegnato il premio “People for Peace and Culture” alla cantante Noa da parte del presidente FENCO Gennaro Famiglietti.

