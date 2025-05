(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Dl Sicurezza. Bignami (FdI): mantenute promesse, più legalità e rafforzate tutele per deboli e FFOO

“Con il via libera da parte dell’Aula della Camera dei deputati del decreto Sicurezza il governo Meloni mantiene ancora una volta gli impegni assunti con gli italiani, confermando al centro dell’azione di governo la sicurezza e la serenità dei cittadini. Un provvedimento squisitamente sociale che tutela i deboli, i minori, gli anziani, le vittime di usura e le tante persone che la sinistra ormai ignora inseguendo facinorosi e violenti. Come Fratelli d’Italia rivendichiamo con orgoglio il voto di oggi, che risponde ad anni di malgoverno della sinistra la quale ha alimentato insicurezza e disordini, venendo così incontro a una più diffusa e generale richiesta di legalità da parte degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli