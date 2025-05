(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 DL DIRITTI ANIMALI, SPINELLI (FDI): E’ UNA RIVOLUZIONE NORMATIVA E CULTURALE

“Questo disegno di legge rappresenta una vera e propria rivoluzione normativa e culturale che mette al centro, per la prima volta, la tutela penale degli animali. Un testo che arriva dalla Camera dove è stato approvato con grande condivisione e con il quale vengono anche inasprite le pene pecuniarie per chi commette reati contro gli animali, anche per chi è in età minorile. Molto è stato fatto con questo provvedimento però molto bisognerà ancora fare, con il sempre maggiore coinvolgimento di esperti e associazioni. Mi auguro che anche l’aula del Senato sia unanime nei confronti di questa normativa che estende per la prima volta la legalità dando voce a coloro che di voce non ne hanno mai avuto”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

