Ddl Animali, Marcheschi (FdI): pene più severe per chi li maltratta

“Oggi abbiamo approvato un provvedimento fortemente richiesto dagli italiani per riconoscere gli animali non come oggetto di affezione, ma come soggetti di diritto. Un primo passo che consegna ai nostri animali domestici maggiore dignità. Abbiamo introdotto pene più severe per maltrattamenti, uccisioni, abbandoni, combattimenti, spettacoli vietati e traffico illegale. Divieto di tenerli legati con catene e dell’uso commerciale delle pellicce di gatto domestico. Una legge fatta su misura per migliorare la vita dei nostri compagni di vita a quattro zampe”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo FdI in Commissione Cultura a Palazzo Madama.

