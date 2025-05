Camera: Fontana, far amare il sapere ai nostri giovani. Orgoglioso di accordo con Accedemia Lincei (link video)

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Roma, 29 mag – “Penso che noi dobbiamo dare risalto al genio italiano, far capire che l’Italia ha delle peculiarità essenziali e, soprattutto, far amare il sapere ai giovani del nostro Paese. Non si finisce mai di imparare. Dobbiamo rilanciare il genio italiano, far capire ai nostri giovani la bellezza di poter conoscere, capire quanto ancora non sappiamo. Quando poi si parla di questi temi, si capisce quanto ordine ci sia nella complessità e quanto siamo piccoli. E quindi è anche un grande esercizio di umiltà”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura della lectio magistralis del prof. Massimo Inguscio “Il tempo della scienza. Accelerazione della tecnica e progresso dei saperi” a Palazzo Montecitorio nell’ambito del Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei deputati e l’Accademia dei Lincei.

“La meccanica quantistica sta cambiando radicalmente la nostra comprensione della natura – ha detto Fontana – e oggi sta guidando una rivoluzione tecnologica che non ha precedenti. Per i decisori pubblici, in particolare, esplorare le applicazioni emergenti e riflettere sulle opportunità e sulle sfide a esse collegate riveste un’importanza cruciale. Per questo motivo, lo scorso 5 dicembre la Camera dei deputati e l’Accademia dei Lincei hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa e collaborazione, di cui sono particolarmente orgoglioso, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della ricerca a supporto della definizione delle politiche pubbliche. Questo accordo testimonia la volontà condivisa di promuovere la diffusione della cultura e sostenere la ricerca scientifica.

È un impegno che la Camera dei deputati porta avanti con convinzione, riconoscendo in esso un valore strategico per il progresso civile, economico e sociale del Paese. Insieme alla dimensione scientifica e tecnologica, penso sia fondamentale riflettere su come questo progresso non si misuri solo in termini di innovazione o di produttività. Esso si basa infatti anche sulla sua capacità di migliorare la condizione umana, di promuovere la consapevolezza, di stimolare il senso critico e di rafforzare la coesione sociale”.

