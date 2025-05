(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Superbonus, Ricchiuti (FdI): da Conte lezioni che suscitano ilarità

“Conte che dà lezioni di economia a Giorgia Meloni suscita solo ilarità. Il presidente del M5S dimentica che il suo Superbonus che doveva salvare l’edilizia, ha fatto schizzare i prezzi delle materie prime. 126 miliardi spesi per migliorare le case degli italiani più benestanti, castelli inclusi. Miliardi di euro di soldi pubblici per ristrutturare 499.709 edifici, praticamente il 4,1% di tutto il patrimonio immobiliare italiano. Nei primi tre mesi del 2025 lo Stato ha dovuto sostenere ulteriori 1,8 miliardi di euro di spesa frutto dei cantieri già avviati e delle pratiche ancora in fase di liquidazione. Le analisi della Banca d’Italia e della Corte dei Conti sono chiare: il 25% dei lavori sarebbe stato eseguito comunque, anche senza incentivo, il che si traduce in 45 miliardi di spesa pubblica non necessaria; i benefici ambientali compenserebbero i costi solo nell’arco di circa 40 anni. Tra il 2020 e il 2023 i costi di costruzione sono aumentati circa del 20% con enorme impatto negativo sugli appalti pubblici. E con tutti questi disastri continua a dare lezioni di economia. Ce ne vuole di coraggio”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica