(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Sicurezza: Perego, solidarietà a forze di polizia italiane

“Piena solidarietà alle Forze di Polizia italiane ingiustamente accusate di razzismo dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa. Parole di accusa che rappresentano un’offesa nei confronti di chi ogni giorno opera con dedizione al servizio dello Stato e per la sicurezza dei cittadini.

Alle donne e agli uomini in divisa va il mio più sincero ringraziamento per il loro instancabile e coraggioso impegno, e per lo straordinario contributo che offrono alla nostra società”.

Lo scrive in una nota Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma