Rimini 28 maggio 2025

Pubblicato l’avviso per i sussidi alle famiglie numerose: domande dal 16 giugno al 18 luglio

E’ stato pubblicato in questi giorni l’avviso per l’assegnazione di sussidi economici rivolti alle famiglie residenti con quattro o più figli. Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate a partire dal 16 giugno e fino al 18 luglio 2025. Una misura che rappresenta un sostegno concreto per le famiglie numerose del territorio, contribuendo ad alleggerire il peso delle spese familiari e a promuovere politiche di inclusione e solidarietà sociale.

Si avvicina la data, per le famiglie numerose residenti nel Comune di Rimini, di presentare la domanda per accedere al contributo economico pensato per sostenere i nuclei con almeno quattro figli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei Piani Attuativi previsti dalla Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato fondi specifici per il Distretto di Rimini Nord. In base alla distribuzione dei nuclei familiari numerosi presenti sul territorio, al Comune di Rimini è stata assegnata una quota pari a 46.727,44 euro.

L’avviso prevede che possano presentare domanda le famiglie che, alla data del 31 dicembre 2024, risultino composte da almeno quattro figli conviventi e siano in possesso di un’attestazione ISEE ordinario riferita all’anno 2025 con un valore non superiore ai 25.000 euro.

Il periodo utile per inoltrare la richiesta di accesso al contributo sarà compreso tra il 16 giugno e il 18 luglio 2025. I cittadini interessati potranno rivolgersi agli uffici comunali per ricevere assistenza e chiarimenti in merito alla compilazione e all’invio della documentazione necessaria. L’avviso pubblico con tutte le informazioni utili e le modalità di presentazione delle domande è disponibile sul sito web del Comune di Rimini al seguente link:

https://bit.ly/3HuJfLC .

