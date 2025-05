(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 MO: Bergamini, campagna Israele ha conduzione intollerabile. Continuiamo a chiedere cessate il fuoco

Su Gaza “la sinistra ha scelto il terreno della divisione. La nostra scelta è diversa, l’ha ribadita oggi il Ministro degli Esteri Tajani e si basa su tre componenti: verità, libertà e diritti.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso dell’informativa del ministro Tajani su Gaza.

“La verità – ha spiegata – perché noi abbiamo ben chiara la portata del massacro del 7 ottobre, un atto di guerra mosso da Hamas in ossequio al proprio obiettivo fondamentale che è la distruzione sistematica di Israele, anche attraverso il suo isolamento. Ma la verità è anche nella consapevolezza con cui, dal giorno dopo, ci siamo rivolti al Governo di un Paese da sempre amico, Israele, per invocare che, nella risposta a quell’atto di orrore, le iniziative militari fossero calibrate, con l’intento di risparmiare i civili. Con quello stesso criterio di verità, noi oggi ci rivolgiamo al Governo Netanyahu per dire che la campagna su Gaza ha una conduzione intollerabile. Non possiamo concepire che si utilizzi il blocco delle forniture di cibo come arma di guerra; non possiamo accettare derive oltranziste che neghino la distinzione tra Hamas e il popolo palestinese; non possiamo accettare morti sistematiche. Siamo ben consapevoli che Hamas ricorre alla pratica assassina di utilizzare i cittadini palestinesi come scudo umano, ma da chi condivide i nostri stessi valori di civiltà e di libertà – confidiamo che Israele lo faccia ancora – ci aspetteremo tutto lo sforzo possibile affinché quegli innocenti vengano risparmiati. Purtroppo, non sta avvenendo e anche questa è verità. L’altro aspetto importante riguarda la libertà e i diritti. La libertà e il diritto degli israeliani di vivere in uno Stato in cui nessuno ne mette in discussione la vita. La libertà e il diritto dei palestinesi a costruire anch’essi uno Stato in cui possano vivere e crescere senza il giogo di un soggetto politico estremista, armato e totalitario come Hamas, che applica il fondamentalismo islamico come strumento di dominio sulle donne, sui dissidenti, sulle minoranze. Sul piano politico non smettiamo di chiedere il cessate il fuoco. Quel percorso deve avere come obiettivo finale l’equilibrio tra due popoli e due Stati. Per questo abbiamo appoggiato il piano presentato dai Paesi arabi a Il Cairo. Noi, consapevoli di essere dalla parte giusta della storia, della libertà e della verità, con la responsabilità che abbiamo al Governo di questo Paese, continueremo ad appoggiare la linea diplomatica del Ministro Tajani e di questo Governo”, ha concluso.

