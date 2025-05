(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Lavori pubblici, Mazzetti (FI): “Proseguire su rivoluzione liberale in burocrazia, al centro manutenzione e nuove opere”

“È stato molto positivo e concreto il convegno di ieri alla Camera e sono emerse tracce giuste per proseguire nell’azione politica a sostegno settore delle infrastrutture. Il dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia accoglie con piacere tutto ciò e si è messo subito al lavoro per concretizzare lo stimolo del Segretario nazionale, On. Antonio Tajani, sulla proposta di una rivoluzione burocratica nel settore. È il tema principale su cui basare il settore, programmando anche il post Pnrr, che finisce nel 2026. Fondamentale è una legge di traguardo con lo scopo di definire interventi per la modernizzazione infrastrutturale, partendo da un censimento delle opere pubbliche da fare e da quelle da manutere e rigenerare. Serve una legge quadro semplice e autoapplicativa, che definisca le priorità e, soprattutto, quelle di primaria necessità nazionale con la competitività al centro. Accessibilità ai territori, qualità della vita, semplificazione delle procedure con la garanzia che vengono realizzate in modo efficiente: questi alcuni punti cardine. Parole chiave dovranno essere pianificazione, progettazione, realizzazione. Andremo così a definire i meccanismi di finanziamenti pubblici prevedendo la partecipazione privata, in modo pragmatico e trasparente. Fondamentale il sostegno alle politiche industriali, sociali, ambientali, energetiche e digitali. Sicuramente sarà fondamentale rivedere il testo unico dell’ambiente e anche i vincoli beni culturali che spesso sono limitati. Abbiamo apprezzato e condiviso con tutti i relatori di continuare a coltivare il rapporto di fiducia fra imprese, stazioni appaltanti, professionisti come da sempre fa Forza Italia, questo infatti è stato rafforzato nel nuovo codice appalti come principio fondamentale, senza dimenticare anche la necessità di valorizzare tutte le figure delle costruzioni, dal progettista al realizzatore, garantendo congruo compenso. Basterebbe, infatti, applicare la legge obbiettivo del governo Berlusconi 2001 integrata dalla digitalizzazione e dalle esigenze attuali, sono convinta il governo di Centrodestra possa farlo”.

Lo spiega, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI e presidente dell’Intergruppo parlamentare di “Progetto Italia”.

